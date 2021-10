Vernachlässigte Covid-Kontrolle : Basler Club wirbt mit laschen Eingangskontrollen beim Covid-Zertifikat

Für eine geplante Halloween-Party für die LGBTQ+-Szene wirbt der Basler Club Heimat mit einer ungewöhnlichen Regelung zur Corona-Zertifikatspflicht. Man dürfe den Namen auf dem amtlichen Ausweis vertuschen.

Der Club-Betreiber Olivier Müller will es aber nicht so weit kommen lassen. Aufgrund des Drucks will er nun die Kontrollen mit der kompletten ID und dem Zertifikat durchführen. Hintergrund für die gutmütige Neuinterpretation der Covid-Regeln sei ein persönliches Versprechen. Es gehe darum, dass nicht jeder wissen solle, wer an Anlässen der Queer-Szene teilnehme.