Nach zwei Jahren Pause – Basler Comité plant Fasnacht 2022 – teilweise Einschränkungen möglich

Beginnen soll die Fasnacht am 7. März um vier Uhr mit dem «Morgestraich».

Gute Neuigkeiten für Fans der «fünften Jahreszeit» : Das Basler Fasnachts-Comité rechnet damit, dass 2022 wieder eine Fasnacht durchgeführt werden kann. Dies berichtet die « Basler Zeitung » mit Berufung auf vertrauliche Informationen aus dem Organisationskomitee. Am Freitag seien die Cliquen-Obleute über die geplanten Events informiert worden.

«Verdient den Namen Fasnacht»

Da der Bundesrat am Mittwoch die geplante Entwicklung der Massnahmen in den nächsten Wochen und Monaten vorgestellt hatte, geht das Comité davon aus, vom 7. bis zum 9. März «diverse fasnächtliche Aktivitäten» durchführen zu können. So könne eine Variante gefunden werden, die «den Namen Fasnacht verdiene».