Making The Cut: Yannik Zamboni gewinnt Heidi Klums Show und eine Million Dollar

Mode für Minderheiten, die nicht der Norm entsprechen möchten. Das ist der Design-Ansatz vom Schweizer Modeschaffenden Yannik Zamboni . Mit diesem Rezept gewinnt der Designer jetzt die US-Reality-Show «Making The Cut» auf Prime Video. «Es fühlt sich extrem unwirklich an. Ich habe bei einer Show mitgemacht, die ich zuvor nicht kannte, und habe diese jetzt gewonnen», sagt Zamboni zu 20 Minuten Lifestyle.

Die Show, die von Model Heidi Klum und Modeberater und TV-Persönlichkeit Tim Gunn moderiert wird, will jungen Modeschaffenden eine Plattform bieten. Gewinner Yannik Zamboni erhält nun eine Million Dollar, die er in seine Marke Maison Blanche investieren kann, sowie eine Mentorenschaft mit Amazon Fashion. Für den Designer ein Meilenstein: «Nach dem Studium habe ich mich jeweils um Fördergelder beworben bei etlichen Verbänden und Förderinstitutionen und wurde acht Mal abgelehnt.» Sein neunter Versuch, Maison Blanche bekannt zu machen, war die TV-Show «Making the Cut». «Und jetzt habe ich eine Million zur Verfügung, die ich in mein Business investieren kann – das ist schon ziemlich crazy.»