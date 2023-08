Zufallsdeal: Basler Firma freut sich über Werbe-Coup mit Messi 

Das erste Mal in Pink gesehen hat man das «Fracht Group»-Logo jedoch nicht auf Messis Arm. Am 15. Juli trug Inter Miami das Logo in einem Ligaspiel gegen St. Louis City SC zum ersten Mal.

Der Deal selber sei laut Keller eher per Zufall entstanden. So hatte der Bruder einer Mitarbeiterin Kontakt zu einer Sportmarketing-Firma, welche unter anderem auch Inter Miami beraten habe. «Es gab am Anfang nur eine simple Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, Trikot-Sponsor zu werden. Zu Beginn waren wir eigentlich eher weniger interessiert, aber als wir erfahren haben, dass Messi bald bei Miami spielen würde, war für unseren Firmeneigentümer klar, dass wir das machen», erklärt Keller gegenüber 20 Minuten.

Bekannt gab der Club die Partnerschaft mit dem Logistikunternehmen am 10. Juli. Das erste Mal in Pink gesehen hat man das «Fracht Group»-Logo jedoch nicht auf Messis Arm. Am 15. Juli trug Inter Miami das Logo in einem Ligaspiel gegen St. Louis City SC zum ersten Mal. Erst beim Heimspiel in der Woche danach feierte Lionel Messi sein Debüt in den Farben von Inter Miami CF, so die BZ Basel in ihrem Artikel.