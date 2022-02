Zürich – Basler Fussballfans reissen Polizisten von Töff und schlagen auf sie ein

Nach Fussballspielen kommt es in Zürich immer wieder zu Ausschreitungen. (Symbolbild)

Nach der Ankunft im Bahnhof Altstetten am Sonntag um 15 Uhr marschierten mehrere hundert Fans des FC Basel zum Stadion Letzigrund und zündeten dabei zahlreiche pyrotechnische Gegenstände. Wie die Stadtpolizei am Montag in einer Mitteilung schreibt, wurden bei der Verzweigung Basler-/ Saumackerstrasse Steine gegen ein Fahrzeug der Stadtpolizei Zürich geworfen. Dabei wurde eine Scheibe des Fahrzeugs beschädigt. Verletzt wurde niemand.