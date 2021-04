In der Schleuse eines deutschen Unternehmens wurden auch giftige Stoffe verwendet.

Der Buschweilerhof ist die Spiel- und Trainingsstätte des FC Black Stars in Basel. Die erste Mannschaft spielt derzeit der dritthöchsten Schweizer Liga; der Promotion League. Insgesamt betreibt der Traditionsverein 22 Mannschaften – darunter auch sämtliche Juniorenstufen. Wer den Buschweilerhof betritt, durchlief bis vor kurzem eine Desinfektionsschleuse. Dabei wurden die Personen laut Enthüllungen der «Sonntagszeitung» auch mit Bioziden besprüht. Dabei handelt es sich um giftige Stoffe, die in der Vergangenheit auch in anderen Gebrauchsgütern verwendet wurden.