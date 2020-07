Basler Herbstmesse abgesagt

«Die Publikumsgrösse ist nicht verantwortbar»

Die Basler Regierung hat entschieden, dass die Durchführung der Basler Herbstmesse wegen Corona zu riskant ist. Schon die Pest, Cholera und die spanische Grippe führten zur Absage der ältesten Vergnügungsmesse der Schweiz.

Die Basler Regierung fällte den Entscheid am Dienstag schweren Herzens, wie sie am Mittwoch mitteilte. «Es bestand bis zuletzt die Hoffnung, dass die Herbstmesse auch in diesem Jahr stattfinden kann», heisst es in der Mitteilung. Man habe deshalb alle Möglichkeiten für eine sichere Durchführung in Erwägung gezogen. Die Pulikumsgrösse sei für die Durchführung einer Innenstadtmesse in Zeiten von Covid-19 nicht verantwortbar, kam die Regierung zum Schluss.