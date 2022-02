Kantonale Abstimmungen: Basler Initiative fordert mehr Rechte für Primaten

Wie in Luzern machten auch im Kanton Solothurn viele Spitäler aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren erhebliche Verluste. Zwar stimmte die Solothurner Stimmbevölkerung im Frühling 2021 bereits einem ersten Kredit von 16 Millionen Franken zu, im Jahr 2020 machten Solothurner Spitäler aber rund 41 Millionen Franken Verlust. Nun soll ein weiterer Kredit die restlichen Ausfälle decken.

Am Sonntag sollen 13 Sitze des Stadtparlaments in Moutier besetzt werden, es fehlen jedoch die Kandidaten. Die Wahlen werden im Majorzverfahren stattfinden, es gibt also im Vorhinein keine Listen mit ausgewählten Kandidaten. Theoretisch gibt es also fast 4500 Kandidatinnen und Kandidaten für die 13 Sitze. Wer gewählt wird, darf die Wahl ablehnen, wer akzeptiert, muss sich bereits im November zur Wiederwahl stellen. Dann wird nämlich das gesamte Parlament neugewählt, die 13 freien Sitze wurden durch den Wechsel von Moutier zum Kanton Jura frei.