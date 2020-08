Klimaneutral einkaufen Basler kompensieren beim Shoppen öfter für CO₂ als Appenzeller

Bei Digitec Galaxus können Kunden bei jeder Bestellung einen Beitrag fürs Klima bezahlen. Jeder Zehnte zahlt die Kompensation. Die Basler bezahlen den Aufpreis am häufigsten.

Online shoppen und dabei das Klima schützen: Seit Juni können Kunden bei Digitec Galaxus einen Beitrag fürs Klima bezahlen. Damit soll der durch den Einkauf verursachte Schaden an der Umwelt kompensiert werden. Dabei werden die Gewinnung der Rohstoffe, die Produktion, der Verkauf und die Heimlieferung berücksichtigt.

Basel, Zürich und Bern an der Spitze

Je nach Region bezahlen die Schweizer den Extrabetrag fürs Klima: So kompensieren Kunden aus Basel-Stadt am häufigsten. Im Stadtkanton zahlen über 12 Prozent der Kunden einen Beitrag für den Klimaschutz. In Zürich und Bern kompensieren rund 12 Prozent.