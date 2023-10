Basler Krise: Neuer Trainer beim FCB? David Degen zählt Heiko Vogel an

1 / 2 Es war kaum anzusehen für den FCB-Präsidenten: David Degen musste auf der Tribüne zuschauen, wie sein Team gegen Lausanne-Sport 0:3 auf die Mütze kriegte. Pascal Muller/freshfocus «Ich toleriere nicht, dass sich meine Mannschaft in der ersten Hälfte überhaupt nicht an den Plan gehalten und sich in der zweiten Halbzeit aufgegeben hat», sagt Trainer Heiko-Vogel dazu. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Der FCB verliert gegen Lausanne-Sport 0:3 und ist abgeschlagen letzter der Super League.

Trainer Heiko Vogel kritisiert sein Team, will aber selber weitermachen.

FCB-Boss David Degen setzt ihm allerdings öffentlich das Messer an den Hals.

Vier Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 0:10 – die Tage von FCB-Trainer Heiko Vogel dürften gezählt sein. Beim peinlichen 0:3 im Kellerduell gegen Lausanne wird der Deutsche schon in der Pause von David Degen öffentlich angezählt. «Es ist klar, wir stehen hinter Heiko Vogel. Aber am Ende des Tages müssen die Ergebnisse und Punkte kommen», so der Verwaltungsratspräsident im Interview mit blue.

Punkte gibt es für den FCB auch im Stade de la Tuilière keine. Seit nun schon neun Spielen warten die Basler in der Super League auf einen Sieg. Gegen Lausanne-Sport ist der FCB aber so weit davon entfernt wie selten. «Ich toleriere nicht, dass sich meine Mannschaft in der ersten Hälfte überhaupt nicht an den Plan gehalten und sich in der zweiten Halbzeit aufgegeben hat», so Vogel über den Auftritt seines Teams.

Heiko Vogel: «Aufgeben ist für mich keine Option»

Die Hauptschuld für die miserablen Ergebnisse der letzten Wochen will Vogel nicht alleine auf sich nehmen. «Ich sehe uns als Trainerteam nicht in der Alleinverantwortung. Es fehlt an den Grundtugenden, es fehlt vor allem die harte Arbeit. Ich kann nur an meine Mannschaft appellieren», so der FCB-Coach.

Von sich aus den Bettel hinwerfen, will Vogel nicht. «Ich werde nicht von selber gehen. Aufgeben ist für mich keine Option. Mein Naturell ist immer weiterzumachen», sagt der Deutsche. «Es werden morgen im Training deutliche Worte fallen.» Es ist naheliegend, dass Vogel selbst kommende Woche ebenfalls solche zu hören bekommen wird.

