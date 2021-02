Schnitzelbank der Basler

D Ziircher Schugger hänn halt, naimeduure

wie alli Ziircher gärn e grossi Schnuure.

Sie sige jetzt die erschte mit Elektro-Kaare!

wo nur mit Strom Patrouille faare.

Dr Basler Tesla, dä fahrt zwor scho lang am Rhy –

doch als Ziircher kasch halt nit dr Zwaiti sii...



Was solls, mir gönnes euch und fändes glatt

eure Audi kämt als Bsuech zu uns in d Stadt

Ihr deerfet bi uns au ooni z dangge

gratis eure E-Tron tangge.



Genau! Ziircher Elektro-Auto griege bi uns gratis Strom, do dien mir nit spaare

Mir wänn jo sicher sii, dass sie wiider haimefaare.