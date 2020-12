Laut Staatsanwaltschaft handele sich in diesem Fall um «Call ID Spoofing». Es wird eine Telefonnummer gestohlen, die dann zusätzlich zum eigentlich Telefonsignal versendet wird und so die Identität des Anrufenden verbirgt.

Einer Frau in Köln wurde gesagt, ihre Tochter sei in Basel schwer am Coronavirus erkrankt, weswegen er 35’000 Franken für die Behandlung benötige. Die Mutter kontaktierte daraufhin die Tochter, die dann zur Polizei ging.

Die Staatsanwaltschaft vermeldet eine neue Art, wie Telefonbetrüger vorgehen. Sie geben sich als Ärzte von einem Spital aus und geben an, grössere Geldsummen zu benötigen, da Familienangehörige angeblich schwer am Coronavirus erkrankt seien.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vermeldete neben dem Enkel-Trick und Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben, eine neue Art, wie zurzeit versucht wird, an höhere Geldbeträge zu kommen. Betrüger geben sich als Ärzte von Krankenhäusern aus und fordern Geld, um angeblich an Covid-19 erkrankte Familienangehörige behandeln zu können.

Angeblich schwerer Verlauf des Coronavirus

Dies geschah einer in Köln (D) wohnhaften Mutter, deren Tochter in Basel lebt. Ein Mann mit Schweizerdeutschem Akzent habe sie angerufen und behauptet, Professor eines Basler Spitals zu sein. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft habe er angegeben, 35’000 Franken zu benötigen, da die Tochter der Frau mit einem schweren Verlauf des Coronavirus auf der Intensivstation liege und so ihr Leben gerettet werden könne. Von der obligatorischen Krankenversicherung in der Schweiz schien der Mann nichts zu wissen.