Duty Free-Anbieter Dufry plant Massenentlassung

Alf 24.06.2020, 06:10

Wie wäre es, wenn zuerst in der Chefetage Entlassungen erfolgen? Deren Gehälter können mehrere Mitarbeiter an der Front finanzieren, welche auch wirklich arbeiten. Zudem zeigt das, wie auch in vielen anderen Betriebe, dass von den ach so intelligenten Managern nur immer kurzfristig gedacht und geplant wird. Denen ist ihr Bonus lieber, als ein längerfristiges überleben eines Unternehmens. Zudem beginnt ein Fisch immer zuerst beim Kopf zu stinken.