Eklat am Schwingfest : Basler Russen-Verein zieht vor Gericht

Der Verein Russkij Basel, der am ESAF mit Z-Symbolen für einen Eklat sorgte, will weiter Kurse für Primarschüler geben und hat Rekurs gegen ein auferlegtes Schulverbot eingelegt.

In der Folge sagte der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko seinen Besuch am ESAF ab.

Ein Mitglied des Russischen Vereins Basel trug am Trachtenumzug am ESAF in Pratteln eine «Z»-Brosche.

ESAF Ende August: Weil ein Mitglied des Russischen Vereins Basel am Trachtenumzug am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln eine «Z»-Brosche trug, hatte dies für den Verein Konsequenzen. Dieser wurde im September zum Basler Erziehungsdepartement zitiert. Dort eröffneten die Verantwortlichen des Departements dem Verein, dass ihm die Bewilligung zur Erteilung von Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur entzogen wird.