Hilfsgüter für Ukraine : Basler spenden Lastwagen voller Kleider und Lebensmittel

Kleider, Lebensmittel, Kinderwägen, Schlafsäcke und unzählige weitere Hilfsgüter für die Ukraine kommen hier in Frenkendorf im Kanton Basel-Land im Minutentakt an. Dass die Aktion eine solche Dimension annimmt, hat den Organisator komplett überwältigt.

«Die Leute kommen in Scharen, die meisten Leute bringen zwei Kisten und fragen dann gleich, ob sie mit anpacken können und helfen dann für zwei Stunden», freut sich Samuel Eichenberger, Organisator der Spendenaktion. Mit einer solch grossen Reaktion hätte der Student nie gerechnet. Der Direktor seiner Universität hat ihn am Sonntagabend gefragt, ob er mit einem kleinen Lastwagen an die polnisch-ukrainische Grenze fahren würde. Kurz nachdem er die Aktion am Montag auf den sozialen Medien publik machte, war schnell klar, dass es mehrere grosse Lastwagen werden.

Bis Freitag wird im Swiss Mega Park in Frenkendorf gesammelt und dann fährt der Organisator Samuel Eichenberger selbst mit an die polnisch-ukrainische Grenze. Gebraucht werde vor allem noch eines: «Medizin ist das A und O, egal ob Medikamente, Verbände, Tonika, Defibrillatoren – einfach alles, was in der Ukraine im Krieg gebraucht wird. Was natürlich traurig und schade ist, aber das braucht es jetzt am allerdringendsten.»