Strafgericht Basel-Stadt verurteilt Vergewaltiger zu drei Jahren Freiheitsstrafe

Gerichtspräsident Roland Strauss begründete das Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt minutiös. «Das Gericht hat in Bezug auf die Sexualdelikte Bedenken, ob so was nicht wieder passieren kann», so der Strafrichter. Der 19-jährige Marokkaner wurde fast in allen Punkten schuldig gesprochen und mit einer dreijährigen Freiheitsstrafe, davon 18 Monate unbedingt, bestraft. Zudem wird der Mann zehn Jahre des Landes verwiesen.

In den Augen des Gerichts hat der Mann drei jungen Frauen sexuelle Gewalt angetan. Er habe sich stets genommen, was er wollte, so Strauss. Es gebe keinen Zweifel daran, dass er zwei seiner Opfer vergewaltigte. Eines davon war seine Freundin, die sich während der rund einjährigen Beziehung wie eine «Sexsklavin» gefühlt habe.

Diese sei geprägt gewesen von einer Co-Abhängigkeit, so der Richter. «Sie hat ihn sehr geliebt und dafür hat sie sehr viel gemacht und offenkundig in Kauf genommen.» Während die Frau stets selbstkritisch über ihr Verhalten während der Beziehung gesprochen habe, liess der 19-Jährige «nicht mal einen Ansatz von selbstkritischem Denken über sein Verhalten» erkennen, so der Gerichtspräsident. «Vielmehr sagte er stets, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen.» Sein Verteidiger argumentierte indes damit, dass die Frauen mit ihren Schilderungen «übertreiben» würden. «Dieser Meinung ist das Gericht nicht», stellte Strauss deutlich klar.

Vergewaltiger profitierte vom Jugendstrafrecht

Auch in den Anklagepunkten mehrfache sexuelle Nötigung und mehrfache Schändung erfolgte ein Schuldspruch. Einzig vom Vorwurf sexuelle Handlungen mit Kindern wurde er freigesprochen. Dass er ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigte, sah das Strafgericht als erstellt. Das Gericht geht aber davon aus, dass dem Mann das Alter seines Opfers zum Tatzeitpunkt nicht bewusst war.

Der Landesverweis werde mitunter zum Schutz der Bevölkerung gesprochen. Das Risiko, dass er erneut straffällig werde, sei gross, befand das Gericht. Bei den Sexualdelikten lasse sich ein Muster erkennen. Opfer seien immer unerfahrene Frauen gewesen, auf die er Druck ausüben konnte.

Da er einen Grossteil der Taten minderjährig begangen hatte, profitierte der 19-Jährige vom Jugendstrafrecht. Strauss erwähnte explizit, dass aufgrund der schwerwiegenden Delikte der Strafrahmen voll ausgeschöpft wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.