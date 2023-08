1:3 gegen GC: Basler Transferpolitik-Thema nervt Trainer Timo Schultz

FCB-Trainer Timo Schultz ist nach der 1:3-Niederlage gegen GC mehr als bedient. «Ich bin masslos enttäuscht. So ein Auftritt mit dieser Körpersprache und dem fehlenden Siegeswillen ist für mich schwer erklärbar», so der 45-Jährige. «Diese individuellen Fehler und eklatanten Abwehrschwächen ziehen sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison. Da haben wir noch eine Menge zu tun.»

Die zahlreichen offenen Kaderbaustellen will Schultz nicht als Ausrede gelten lassen. «Wir müssen schon damit rechnen, dass noch Spieler dazukommen und uns noch Spieler verlassen», sagt der Deutsche. «Aber das darf uns nicht daran hindern, Spiele zu gewinnen. Unabhängig davon, ob jetzt noch zwei, drei neue Spieler dazukommen oder ich vielleicht selber den Verein noch irgendwie verlasse.»

«Darüber möchte ich nicht mehr reden»

Wie bitte? Denkt Schultz etwa nach nur fünf Pflichtspielen als FCB-Trainer bereits wieder an einen Abschied? Das wohl kaum, aber der ehemalige Bundesliga-Profi lässt durchblicken, dass er mit der Kaderzusammenstellung alles andere als zufrieden ist. Leicht genervt reagiert er daher auf eine weitere Journalistenfrage dazu: «Darüber möchte ich nicht mehr reden. Das ist nicht mein Thema. Unser Anspruch ist es, mit den Spielern, die jetzt da sind, besser zu spielen.»

Mit jenen Spielern will Schultz im Training nun «wieder an den einfachen Dingen arbeiten». Allerdings könnte sich der Kreis dieser Spieler in dieser Woche weiter verkleinern. Dan Ndoye, der gegen GC verletzt ausfiel, steht kurz vor einem Wechsel zu Bologna, auch für Wouter Burger (Stoke City) und Ricardo Calafiori (Milan) gibt es konkrete Interessenten.