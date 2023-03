Raubkatze eingefangen: Gepardin Saada büxt im Basler Zoo aus landet bei den Elefanten 

Auf dem Video sieht man wie Geparden-Weibchen Saada nach einer Betäubung langsam zu Boden geht. Sie befindet sich im Elefantengehege, umringt von vier Mitarbeitern des Basler Zoos. Saada konnte kurze Zeit später zurück in ihr Gehege gebracht werden. News-Scout

Darum gehts

Am Mittwochmorgen büxte Geparden-Weibchen Saada aus ihrem Gehege im Basler Zoo aus und gelang ins benachbarte Elefantengehege. «Es hatte sich bald herumgesprochen im Zoo, dass ein Gepard ausgebrochen ist», so ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Der Zoo Basel bestätigt auf Anfrage, dass Besuchende gegen 9.30 Uhr beobachtet hatten, wie das Tier ihr Aussengehege verlassen und in die Tembea-Aussenanlage des Elefantenbullen Tusker eingedrungen ist. Ein Team aus dafür ausgebildeten Zoo-Mitarbeitern konnte das Weibchen kurze Zeit später betäuben und wieder einfangen.

«Das Tier zwängte sich durch eine kleine Lücke zwischen Gitter und dessen Ansatzstelle am Kunstfels», so Tierkurator Fabian Schmidt. Dabei sei die Tembea-Aussenanlage, die von Tusker genutzt wird, ebenfalls gepardensicher. «Dieser Teil der Aussenanlage wurde zur Eröffnung 2017 so konzipiert, dass sie ebenfalls als zweite Geparden-Anlage in Gemeinschaftshaltung mit den Elefanten genutzt werden könnte», sagt Schmidt.

Geparden-Weibchen war in Aufregung

Da die Gemeinschaftshaltung von Elefanten und Geparden jedoch nicht so einfach sei und der Fokus bei beiden Tierarten in den letzten Jahren auf die Fortpflanzung gelegt wurde, seien sie seither trotz infrastruktureller Möglichkeit getrennt gehalten worden. Warum das Weibchen ausgebüxt ist, darüber rätseln auch die Tierpfleger. «Das Weibchen war in Aufregung. Über die Gründe kann der Zoo nur spekulieren und gibt keine Auskunft dazu», so Schmidt.