26-Jährige Baslerin sammelt mit Bananen 2,3 Millionen Franken

Aus Bananen werden Schuhsohlen

Harbarth liess Kuori im März 2022 im Handelsregister eintragen, das Konzept für das Cleantech-Start-up entstand während ihres Studiums an der Hochschule für Gestaltung und Kunst der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Basel und der Universität der Künste Berlin. «Die Idee lag im Abfall», sagt die Industriedesignerin im Gespräch mit der Redaktion.

Das Start-up Kuori setzt auf Kreislaufwirtschaft und Upcycling: Es macht aus Lebensmittelabfällen Alternativ-Kunststoffe, die als Rohmaterial für neue Produkte nutzbar sind. In der Schweiz setzen immer mehr Firmen auf solche Konzepte, etwa die Schuhmarke On , eine Druckerei im Emmental sowie Kleiderberg und Manusia .

So begann Harbarth, mit Bananenschalen zu experimentieren, später kamen Nuss- und Kakaoschalen sowie Himbeer- und Olivenkerne dazu. Heute stellt Kuori aus den Lebensmittelabfällen Alternativ-Kunststoffe her, die sich etwa für die Herstellung von Schuhsohlen eignen und noch dieses Jahr auf den Markt kommen sollen.

«Jedes Jahr gelangen 600 Tonnen Mikroplastik-Partikel in Schweizer Böden, in Flüsse und Seen 15 Tonnen», sagt Harbarth. Über Abwässer landen diese auch in unseren Nahrungsketten. Die Sohle, die Kuori mit Wildling Shoes entwickelt, entschärfe das Problem – ihr Abrieb soll sich schadstofffrei in unserer Umwelt zersetzen. Als End-Of-Life-Szenario könne man die Schuhsohle industriell auch mittels einer Biogasanlage kompostieren.

Auf der Suche nach neuen Partnern

Siebenköpfiges Team forscht in Brugg

Denkbar ist auch ein Einsatz in Uhren, Sportartikeln oder in Spielzeugen.

Das Geld fliesse hauptsächlich in die Forschung. Zum Start tüftelte Harbarth noch zu Hause in ihrer Küche an den zirkulären Materialien, nun findet die Entwicklung in einem siebenköpfigen Team gemeinsam mit dem Institut für Kunststofftechnik an der FHNW in Brugg statt.