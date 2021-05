Song «Jackpot» - Bastian Baker macht in seinem neuen Video einen Roadtrip durch die Schweiz

Der Waadtländer Musiker hat mit «Jackpot» eine neue Single am Start. Das dazugehörige Video ist eine Liebeserklärung an sein Heimatland.

Wie ein Musikvideo-Dreh von Bastian Baker abläuft? Die Antwort gibt es im Video. 20Minuten/Schweiz Tourismus

Darum gehts Sänger Bastian Baker hat seine Liebe zur Schweiz neu entdeckt. Grund dafür war ein Roadtrip im vergangenen Jahr.

Die Reise inspirierte ihn zum Video zu seiner neuesten Single «Jackpot», in dem der Waadtländer Musiker die touristischen Highlights der Schweiz mit dem Töff abfährt.

Ausschnitte aus dem Making-of siehst du oben im Video.

Der Clip ist eine Kooperation mit Schweiz Tourismus und dem Verein Grand Tour of Switzerland.

Im eigenen Land Ferien machen? Auf jeden Fall, findet Bastian Baker. Der 30-Jährige hat mit «Jackpot» eine neue Single veröffentlicht und im Video zum Song ruft der Waadtländer in Erinnerung, wie traumhaft schön sein Heimatland ist. Mit dem Töff und einem blitzblauen Cabrio fährt er im Clip gut gelaunt durch die Westschweiz, die Deutschschweiz und durchs Tessin.

Zwischendurch verweilt er an den unterschiedlichsten Orten, übernachtet in Hotels und spielt vorm Lagerfeuer in der Schweizer Natur Gitarre. (Wie so ein aufwendiges Musikvideo gedreht wird, siehst du oben im Video mit Ausschnitten des Making-ofs.)

Musikvideo als Tourismuswerbung

Der Song «Jackpot» ist der Grand Tour of Switzerland (GToS) gewidmet, dem ersten Schweizer Roadtrip entlang der touristischen Highlights des Landes. Das dazugehörige Video ist in einer Kooperation mit Schweiz Tourismus und dem Verein GToS entstanden, um Lust auf eine Rundreise durch die Schweiz zu machen. Insbesondere in Zeiten der Pandemie, wo Ferien in ferne Länder durch diverse Beschränkungen nur erschwert möglich sind, soll der Clip veranschaulichen, dass das Schöne doch so nah liegt.

«Die Schweiz ist eine einmalige Ferienkulisse. Ich war letztes Jahr auf der GToS unterwegs und habe mich wieder neu in unser Land verliebt», schwärmt Bastian Baker. Die Tour habe ihn zu seinem Song «Jackpot» inspiriert, in dem er das Glück besinge, in der Schweiz zuhause zu sein.

Youtube/MySwitzerland

«Die Themen Musik und Roadtrip passen genial zueinander. Wir wollen mit der GToS nicht nur die Highlights der Schweiz zeigen, sondern auch ein Gefühl von Freiheit und Spass rüberbringen», so Martin Vincenz, Präsident des Vereins Grand Tour of Switzerland. Die Online-Kampagne 2021 mit Bastians «Jackpot»-Video wird in der ganzen Schweiz zu sehen sein. Zudem präsentiert MySwitzerland.com hier alles zur GToS mit Insider-Tipps des Sängers.