Bastian Baker ist 2022 rein elektrisch mit einem Audi RS e-tron GT unterwegs

Seit 2017 ist Bastian Baker Markenbotschafter von Audi und mit einem S4 Kombi unterwegs, doch jetzt ist die Zeit reif, auf ein rein elektrisches Modell umzusteigen. «Ich habe mich in den letzten Jahren stark verändert. Ich trinke seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr, ernähre mich vegetarisch, treibe viel Sport und meditiere. Ich bin erwachsener geworden und ein Elektroauto passt einfach zu der Person, die ich jetzt bin», sagt der 30-Jährige.

Knallrot und sportlich

«Die Elektromobilität ist für mich die Zukunft.» Und die Zukunft sieht für Bastian Baker nun knallrot und ganz schön sportlich aus. Mit dem Audi RS e-tron GT, der Speerspitze der Ingolstädter Elektropalette, darf Baker heute das erste Mal rein elektrisch unterwegs sein. Sein erstes Fazit: «Es ist einfach geil! Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt und wie es sich anfühlen wird. Der RS e-tron GT ist ein unglaubliches Modell mit so viel Kraft. Ich musste mich erst ein wenig herantasten, weil man diese Power bereits beim kleinsten Antippen des Gaspedals spürt, was grossartig ist, aber man muss auch damit umgehen können.» Ja, 646 Pferdestärken sind nicht ohne.