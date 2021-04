Apple hat eine neue Testversion des mobilen Betriebssystems iOS 14.5 für Entwickler freigegeben. In dieser sogenannten Betaversion sind zahlreiche neue Funktion aufgetaucht, die Nutzerinnen und Nutzer in Zukunft zur Verfügung stehen werden. Ein Feature dürfte besonders nützlich sein.

Mit Maske entsperren

Die neue iOS-Version 14.5 bringt auch Abhilfe beim Entsperren des iPhones: Denn Face ID – so heisst die Gesichtserkennung, um neuere iPhones mit dem eigenen Konterfei zu entsperren, ist in Zeiten der Covid-19-Pandemie zum Ärgernis geworden. Denn Face ID und der Mund-Nasenschutz, den man heutzutage an vielen Orten tragen muss, vertragen sich nicht sonderlich gut. Egal, ob in den ÖV oder im Supermarkt – Nutzerinnen und Nutzer, die in diesen Situationen ihr iPhone nutzen wollen, haben nur eine Möglichkeit: Das Gerät mit ihrem persönlichen Code zu entsperren. Mit iOS 14.5 kann das Smartphone dann per Apple Watch entsperrt werden.