Regelbare Lüfter

Mittels eines Atemsensors soll die Maske erkennen, ob der Träger gerade einatmet – in diesem Fall wird die Leistung der Lüfter erhöht. Atmet man hingegen aus, wird die Leistung der Lüfter gesenkt, um den Widerstand zu verringern. Per App soll der Nutzer benachrichtigt werden, sobald die Filter getauscht werden müssen.

Bis zu acht Stunden Akkuleistung

Der Akku der Maske hat eine Leistung von 820 Milliampere pro Stunde, was rund einem Drittel bis einem Viertel der Leistung eines typischen Smartphone-Akkus entspricht. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens LG soll der Strom für acht Stunden Betrieb im «low mode» und zwei Stunden im «high mode» ausreichen. Was genau die Betriebsmodi bedeuten, erläutert LG nicht näher.

Dafür könne man die Maske über Stunden bequem tragen. Dank optimierter Passform soll sie sich nahezu luftdicht an das Gesicht schmiegen – was etwa auch das Problem beschlagender Brillen beheben würde. Aufgeladen werden die Akkus der Maske in einem Etui, wo sie mit UV-Licht bestrahlt werden, um eingefangene Keime abzutöten. Über den Preis oder die genaue Verfügbarkeit schweigt sich LG bislang aus. Näheres könnte zum IFA-Start in der ersten Septemberwoche bekannt werden.