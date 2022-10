100’000 Franken wert: Bau der zweiten Gotthardröhre fördert seltene Edelsteine zutage

Ja, aber nur kleine. Ja, sogar einen richtig grossen. Nein, ich hatte bisher kein Glück. Nein, ich gehe nicht in die Berge. Ich will die Resultate sehen.

Steine dürften bei Sammlern hohe Preise erzielen

Zahlreiche schöne Quarzstufen sowie Rosafluorite oder Apophyllite konnten geborgen werden. Insbesondere die Rosafluorite lassen staunen: Die Qualität der Steine tief aus dem Inneren des Berges sei herausragend, wie der Kanton Uri in seiner Mitteilung schreibt. Gemäss Angel Sanchez, dem Mediensprecher der Baudirektion Uri, dürften die Mineralien auf dem Sammlermarkt über 100’000 Franken wert sein – der Einsatz der Mineralienaufsicht würde sich also alleine durch den Verkauf der glitzernden Edelsteine rentieren.

Ausstellung neben Neat-Funden?

Doch der Kanton hat für die glitzernden Bergkristalle und Rosafluorite andere Pläne. So sollen die allerbesten Stücke in einer öffentlichen Ausstellung der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Dies dürfte im Schloss A Pro in Seedorf geschehen – dort betreibt der Kanton eine Dauerausstellung mit verschiedensten Mineralien, darunter auch Stücke, die während des Baus des Neat-Tunnels ans Tageslicht kamen. Bis zur Ausstellung dürfte es aber noch eine Weile dauern. Aufgrund der grossen Zahl von Einzelstücken wird die Reinigung und Aufbereitung der Edelsteine voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.