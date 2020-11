Einjähriger Unterbruch : Bau von Gas-Pipeline Nord Stream 2 geht weiter

Nach Druck aus den USA ist das Projekt weitgehend zum Erliegen gekommen. Nun werden die Arbeiten noch in diesem Jahr fortgesetzt.

Das teilte das Unternehmen am Samstag in Moskau mit. Dabei gehe es zunächst um die Arbeit an einem knapp drei Kilometer langem Stück in der Ostsee auf deutschem Gebiet.