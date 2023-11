Bauarbeiten in Luzern: Beim Verkehrshaus ist Umsteigen auf den Bus angesagt

Bist du mit dem ÖV unterwegs

Ja, damit kommt man leichter an sein Ziel. Ja, aber nicht immer. Manchmal fahre ich auch mit dem Auto. Nein, ich passe mich nicht gerne den Fahrplänen an. Nein, weil ich an einem Ort wohne, der vom ÖV schlecht erschlossen ist. Ich will nur die Resultate sehen.