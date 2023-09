Gotthard: Transportfirmen zittern – drohen weitere Sperrungen wegen zweiter Röhre?

Derzeit rollt der Verkehr wieder im Gotthard-Strassentunnel. Doch gleichzeitig ruhen die Arbeiten in der zweiten Gotthard-Röhre – zumindest in einem kritischen Bereich (siehe Box) –, bis die Untersuchungen zum Einsturz der Zwischendecke im alten Strassentunnel abgeschlossen sind.

Transportunternehmer Benjamin Giezendanner ist in grosser Sorge, dass in diesem Fall weitere Sperrungen des bestehenden Gotthard-Strassentunnels notwendig sein könnten. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt er: «Eine längere Tunnelsperrung macht mir grosse Angst.»

Ausweichverkehr ist «dramatisch»

Drohen weitere Sperrungen bei Sprengungen?

Das Bundesamt für Strassen ASTRA ist derzeit intensiv an der Untersuchung zum Vorfall, der letzten Sonntag zur Sperrung führte. Sprecher Thomas Rohrbach wagt noch keine Prognose, wann mit weiteren Ergebnissen zu rechnen ist. Zu möglichen neuen Sperrungen sagt er: «Die Arbeiten an der zweiten Röhre sind so ausgelegt, dass keine Sperrungen notwendig sind. Sperrungen sind Stand jetzt auch künftig nicht notwendig, aber wir müssen die Untersuchungen zum aktuellen Ereignis abwarten.» Ein Restrisiko für weitere Sperrungen bleibt also.