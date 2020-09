Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, stürzte ein 28-jähriger Bauarbeiter aus bisher noch unbekannten Gründen bei Gerüstbauarbeiten mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und verstarb leider noch vor Ort.

Am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr kam es auf einer Baustelle an der Sempacherstrasse im Zürcher Kreis 7 zu einem Arbeitsunfall. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, stürzte ein 28-jähriger Bauarbeiter aus bisher noch unbekannten Gründen bei Gerüstbauarbeiten mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und verstarb leider noch vor Ort.