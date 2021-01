Tödlicher Arbeitsunfall : Bauarbeiter (41) wird von Betonklotz erschlagen

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Waldeckweg in Münchenbuchsee.

Am Dienstag wurde in Münchenbuchsee ein Mann bei der Arbeit von einem herunterfallenden Betonelement getroffen und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Unfall wird untersucht.

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Dienstag die Meldung, dass sich in Münchenbuchsee BE ein schwerer Arbeitsunfall ereignet habe. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kapo Bern war ein Mann mit Rückbauarbeiten an einer Betondecke beschäftigt, als er von einem herunterfallenden Betondeckenelement getroffen wurde.