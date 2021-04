Wittinsburg BL - Bauarbeiter (58) wird in Kran eingeklemmt und stirbt

In Wittinsburg BL wurde ein Bauarbeiter zwischen Kranelementen eingeklemmt und starb (Symbolbild)

Bei einem schweren Arbeitsunfall wurde am Mittwochmorgen in Wittinsburg im Kanton Baselland eine Person tödlich verletzt, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Demnach war ein 58-jähriger Bauarbeiter auf der Baustelle eines Einfamilienhauses mit der Demontage eines Baukranes beschäftigt, als er aus noch unklaren Gründen zwischen zwei Kranelementen eingeklemmt wurde. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.