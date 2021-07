Unfall im Zürcher Kreis 5 - Bauarbeiter stürzt durch ein Glasdach und stirbt

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Aus noch ungeklärten Gründen, stürzte ein 50-Jähriger Bauarbeiter am Donnerstagnachmittag durch ein Glasdach eines Fabrikgebäudes an der Hardstrasse. Kurz nach 15.15 Uhr, brach er durch eine Glasscheibe hindurch und stürzte rund 25 Meter in eine darunterliegende Halle, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung.