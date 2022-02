Schwerer Arbeitsunfall im Wallis – Bauarbeiter von herunterfallendem Element getroffen – tot

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf einer Baustelle in Ormône/Savièse VS ein schwerer Arbeitsunfall. Zwei Arbeiter führten Demontagearbeiten an Schalungselementen durch, als eines dieser Elemente auf einen der Bauarbeiter fiel. Der 58-jährige Portugiese aus der Region wurde in der Folge eingeklemmt und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Mann mit einem Hubschrauber der Air-Glaciers in das Krankenhaus in Sitten geflogen. Im Laufe des Abends erlag er dort seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursache zu ermitteln.