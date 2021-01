An der Knonauerstrasse in Cham im Kanton Zug wurde ein 30-jähriger Bauarbeiter von einem Schalungstisch erschlagen.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am frühen Freitagnachmittag auf einer Baustelle an der Knonauerstrasse in Cham im Kanton Zug. Ein 30-jähriger Mann wurde von einem Dokamatic-Schalungstisch am Kopf getroffen. Solche Schalungstische kommen zum Einsatz, wenn grosse Deckenflächen geschalt werden müssen.