Maler- und Gipserbranche - Baubranche will Frauen mit Teilzeit zum Büezen ködern

Die Landolt Maler AG in Winterthur und d as kleine Malergeschäft Wyss GmbH im Zürcher Saaland biete n Teilzeitjobs an. Ihre Mitarbeitenden sind begeistert.

Jede zehnte vollzeitbeschäftigte Person in der Maler- und Gipserbranche würde aber sofort auf eine Teilzeitstelle wechseln, wie Umfragen zeigen. Das will das Projekt Teilzeitbau nun ermöglichen. Seit drei Jahren fördert es gezielt Teilzeitstellen im Maler- und Gipsergewerbe.

Firmen kennen Möglichkeiten nicht

Oft fehle es aber an Ideen und Vorbildern: «Jobsharing beispielsweise ist in den Baubranchen wenig verbreitet», so Rimml. Deshalb haben die Projektverantwortlichen in Zusammenarbeit mit Pilotbetrieben des Maler- und Gipsergewerbes Hilfsmittel erarbeitet.