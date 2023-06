Heidi Klum und Tom Kaulitz sorgen für Schwangerschafts-Gerüchte

In ihrem Alter sei es aber nicht so einfach, schwanger zu werden, meinte sie damals.

Dass an dem süssen Gerücht etwas dran ist, ist aber durchaus möglich. Heidi hat sich schon einmal über einen Kinderwunsch mit Ehemann Tom geäussert. «Es zu wollen und es dann tatsächlich zu können, sind aber zwei verschiedene Dinge», so Heidi letzten November in einem Interview mit der «US Sun». Mit ihren 50 Jahren sei es auch nicht mehr ganz einfach, schwanger zu werden. Ob sie eine künstliche Befruchtung in Betracht zieht, kommentierte Klum nicht.