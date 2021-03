In der kommenden Woche starten umfangreiche Arbeiten im Gebiet Reussmündung. Unmittelbar nördlich der geschwungenen Fussgängerbrücke «Weg der Schweiz» werden Schäden repariert, die vom Hochwasser im Oktober 2020 herrühren. Dies teilte die Baudirektion Uri am Donnerstag mit.

Spundwände werden erneuert

Das Hochwasser im Oktober 2020 hat laut Baudirektion an einigen wenigen Schutzbauten Spuren hinterlassen. So auch an den Dämmen im Mündungsgebiet der Reuss. So sorge in diesem Abschnitt eine sogenannte Blockrampe dafür, dass die Reusssohle in Richtung Süden stabil bleibe und sich durch die Kraft des Wassers nicht unkontrolliert abtiefen kann. Die grossen Wassermassen vom Oktober 2020 haben laut der Baudirektion die dafür zuständigen Spundwände der Reussohle und die Dämme lokal beschädigt. Bis Mitte Mai 2021 werden die Anlagen nun von der Baudirektion wieder instand gesetzt.