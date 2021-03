Spaziergänger rätseln : Bauer bewässert Felder mit mysteriöser, roter Flüssigkeit

In einer Berner Facebook-Gruppe wird über ein Video gerätselt, das einen Bauern zeigt, der seine Felder mit einer roten Flüssigkeit bewässert. Grund für die spezielle Farbe des Wassers ist ein nahgelegenes Randen-Unternehmen.

Als News-Scout S.* am Dienstag in Siselen BE spazieren ging, beobachtete die Bernerin einen Bauern, der ein Feld mit einer knalligen, roten Flüssigkeit bewässerte. «Es sah ziemlich giftig aus», so S. Weil sie sich nicht sicher war, worum es sich hierbei handelte, wandte sie sich mit ihrem Anliegen an die Facebook-Community. «Weiss jemand, was es mit dieser roten Flüssigkeit auf sich hat?», fragt sie in einer lokalen Seeland-Gruppe. Schnell sammelten sich dutzende Kommentare unter dem Beitrag. Manche User witzeln, der Landwirt dünge seine Felder mit Rotwein, Erdbeersirup oder rotem Vodka.