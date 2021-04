So lief die unbewilligte Demo in Altdorf ab. 20 Minuten

Darum gehts Am Samstag demonstrierten in Altdorf Hunderte ohne Bewilligung gegen die Corona-Massnahmen.

Die Polizei sprach mehrere Wegweisungen aus und nutzte Pfefferspray.

Nun will sie einen Bauer, der Demonstrierende bei sich aufnahm, anzeigen.

Die Urner Behörden werden Anzeige gegen einen Mann erheben, der an der unbewilligten Demonstration in Altdorf vom Samstag beteiligt war. Dies berichtet der «Blick». Der Bauer hatte mehrere Dutzend Demonstrierende auf seinem Hof feiern lassen.

Der Bauernhof des Mannes war bereits in den ursprünglichen Planungen für die Demo als Treffpunkt gedacht gewesen. Gemäss Bericht ist der Bauer in Altdorf bekannt. Die Familie betreibt einen Hofladen. In der Gemeinde ist man erbost über die Aufmerksamkeit, die die Demonstrierenden und der Bauer auf Altdorf gelenkt hätten. Der Gemeindepräsident hat die Demonstration noch am Samstag öffentlich verurteilt.

Die Demonstrierenden feierten bis am Abend unter sich auf dem Bauernhof

Am Samstag hatten in Altdorf rund 500 Personen gegen die Corona-Massnahmen demonstriert – dies obwohl die Behörden die Veranstaltung nicht bewilligt hatten und die Organisatoren die Demo daraufhin absagten. Trotzdem spielten sich im eher beschaulichen Urner Ort am Samstagnachmittag wilde Szenen ab. Fast niemand vor Ort trug eine Schutzmaske, die Polizei wurde laut ausgebuht, einige Beamte sowie Journalisten wurden gar physisch angegangen.

Für besonderes Aufsehen sorgte eine Gruppe, die gegen 14 Uhr von einer Seitengasse her auf den Rathausplatz im Zentrum von Altdorf gelangte. Angeführt wurde sie von Männern, die Kuhglocken schwenkten. Später stellte sich heraus, was dahinter steckte: Ein Teil der Demonstrierenden hatte sich zuvor auf dem Hof des Bauern getroffen, viele kehrten nach den Szenen auf dem Rathausplatz wieder dorthin zurück. Dort feierten sie sich dann bis am Abend weiter. Journalisten, die versuchten mit den Menschen vor Ort zu sprechen, wurden weggewiesen.

Insgesamt sprach die Polizei 180 Wegweisungen aus, teilweise kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Die Beamten waren offenbar von der grossen Anzahl Menschen, die trotz der Absagte nach Altdorf gekommen waren, überrascht worden. Von einem härteren Vorgehen habe man aber abgesehen, weil vor Ort auch Familien mit Kindern gewesen seien.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Hotline bei Angststörungen und Panik, Tel. 08 48 801 109 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Tel. 143