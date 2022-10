Schwere Tiervernachlässigung: Bauer lässt seiner Kuh Horn in den Kopf wachsen

Die Tierschutzorganisation Basel Animal Save entdeckte einen Fall von Tiermisshandlung. Ein Bauer aus dem Kanton Freiburg vernachlässigte seine Kuh, deren rechtes Horn in die falsche Richtung wuchs. «Eine leidige Situation, die mit der richtigen Aufmerksamkeit und Pflege problemlos hätte verhindert werden können. Dem Tier wären unvorstellbare Schmerzen erspart geblieben», sagte Olivier Bieli von Basel Animal Save gegenüber 20 Minuten. «Die Vernachlässigung führte dazu, dass das Horn in der Nähe des Auges in den Kopf wuchs.» Damit habe der Bauer gegen die geltende Tierschutzverordnung (SchV) verstossen.

«Monate nach der Geburt bereits sichtbar»

«Eine Missbildung des Horns muss einige Monate nach der Geburt bereits sichtbar gewesen sein», erklärt Bieli. «Eine regelmässige Verkürzung des Horns wurde nicht vorgenommen, was dem Tier Leiden erspart hätte.» Ausserdem hätte dem Tier beim Erkennen der Missbildung eine Schiene angelegt werden können, welche das Horn schmerzfrei in die richtige Richtung gelenkt hätte. «Das Tier muss an Schmerzen gelitten haben, da auf den Bildern der Eintritt in die Haut klar zu erkennen ist», so der Tierschützer.