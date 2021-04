Am 10. April demonstrierten in Altdorf Hunderte ohne Bewilligung gegen die Corona-Massnahmen.

Bei der Kundgebung in Altdorf vom 10. April hatten die Massnahmen-Skeptiker den Begegnungs- und Erlebnishof Byherger als Besammlungs- und Rückzugsort gewählt. Byherger steht seither in den sozialen Medien in der Kritik – die Bauernfamilie klagt, dass die Besucherzahlen in ihrem Hof drastisch gesunken seien.