Fall Hefenhofen: Strafprozess unter Polizeischutz

Die Tiere seien oft zu schwach gewesen, um zu fressen, so die Ex-Mitarbeiterin – rund ein Dutzend Pferde sollen verendet sein.

Warnung: Es folgen Bilder von Pferden in gesundheitlich bedenklichem Zustand.

Am 1. März 2023 beginnt der Strafprozess gegen den Landwirt Ulrich K. und andere Beteiligte im Fall «Hefenhofen» vor dem Bezirksgericht Arbon. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tierhalter und zwei weiteren Beschuldigten unter anderem mehrfache Tierquälerei, mehrfaches Vergehen gegen das Tierseuchengesetz sowie gewerbsmässige Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz vor, wie das Bezirksgericht Arbon am Montag in einer Medienmitteilung schreibt.