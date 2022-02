Herblingen SH : Bauer mit defektem Traktor überfährt auf Autostrasse Sicherheitsline

Gleich dreifach erwischte es einen Landwirt auf der A4: Er war verbotenerweise auf einer Autostrasse unterwegs, sein Traktor leckte Öl und er fuhr schneller, als sein angehängter Wagen erlaubt.

Ein Landwirt war mit Traktor und Anhänger auf der A4 in Richtung Herblingen unterwegs.

Damit hatte die Schaffhauser Polizei wohl nicht gerechnet: Die Streife traf am Donnerstagnachmittag auf Höhe der Einfahrt Schaffhausen-Nord auf der A4 ganz unverhofft auf einen Traktor mit Ladewagen.

Dieser behinderte den nachfolgenden Verkehr nicht nur durch die für eine Autostrasse viel zu langsame Fahrt. Zusätzlich tätigte der Lenker noch ein paar Spurwechsel über die deutlich sichtbare doppelte Sicherheitslinie, überfuhr eine Sperrfläche und führte seine Fahrt auf dem Pannenstreifen fort, schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung.

Landwirtschaftsfahrzeuge müssen betriebssicher sein

Die Schaffhauser Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge und dergleichen nicht auf der Autostrasse verkehren und sämtliche Fahrzeuge nur in betriebssicherem sowie vorschriftsgemässem Zustand in Verkehr gebracht werden dürfen.