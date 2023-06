Fricktal AG: Bauer muss 60 Kirschbäume fällen – «da kommt mir die Galle hoch»

1 / 5 Auf Facebook macht der Präsident der Aargauer Obstbauern Andy Steinacher seine Wut kund. 60 Kirschbäume musste der Bauer fällen. Andy Steinacher «Nachhaltigkeit pur?!», fragt er sich bei einem Inserat von Coop, in dem das Unternehmen eine Aktion für rote Kirschen aus Spanien oder Italien bewirbt. Facebook Screenshot Er kritisiert, dass ein Unternehmen wie Coop, das sich mit Nachhaltigkeit brüste, die Kirschen mit dem Lastwagen quer durch Europa karren lasse. Facebook Screenshot

Der SVP-Grossrat und Präsident der Aargauer Obstbauern Andy Steinacher macht seiner Wut auf Facebook Luft. «Nachhaltigkeit pur?!», fragt er sich bei einem Inserat von Coop, in dem das Unternehmen eine Aktion für rote Kirschen aus Spanien oder Italien bewirbt. Er kritisiert, dass ein Unternehmen wie Coop, das sich mit Nachhaltigkeit brüste, die Kirschen mit dem Lastwagen quer durch Europa karren lasse.

Noch mehr ärgere ihn aber etwas anderes, so Steinacher gegenüber dem «Zofinger Tagblatt»: «Ich habe die Sorte Rubin im Jahr 2012 gepflanzt, auf Anraten diverser Berater, es hiess, ich solle sie pflanzen.» Auch der Handel habe diese Sorte befürwortet. Doch plötzlich habe es im Jahr 2022 geheissen: «Solch rote Kirschen dürfen wir nicht mehr liefern.» Der Schweizer Konsument würde sich nur noch schwarze Kirschen wünschen, so erklärt laut Steinacher der Abnehmer Coop seinen Entscheid. Nun fragt er sich, was er und die anderen Obstbauern mit ihren roten Kirschen machen sollen. «Wir mussten die Bäume diesen Winter fällen. Da die Kirschen zu rot seien, nimmt sie uns der Handel nicht mehr ab.» Zudem gebe es auch noch diverse andere Kirsch-Sorten, die der Handel plötzlich nicht mehr wolle. Steinacher habe bei einigen Bäumen noch eine sogenannte Umpfropfung versucht, doch diese habe leider nicht funktioniert, so das «Zofinger Tagblatt». Im Ganzen musste Steinacher 60 Kirschbäume fällen.

«Viel Mühe und Geld»

«Bei Gemüse und Getreide ist es relativ einfach, eine Sorte zu ersetzen. Die pflanze ich sowieso jedes Jahr neu», so Steinacher. Bei Obstbäumen sei das anders. Grundsätzlich dauere es fünf Jahre, bis ein Kirschbaum richtig Ertrag liefere, erklärt der Obstbauer aus Schupfart gegenüber 20 Minuten. «Die ersten drei Jahre kosten die Bäume erst viel Geld und Mühe», so Steinacher weiter. «Kaum waren meine Rubin-Bäume so weit, wurde mir gesagt, dass die Sorte nicht mehr übernommen wird.»

Steinacher sagt gegenüber dem «Zofinger Tagblatt», er sei sich bewusst, dass er sich als Obstproduzent mit der Sortenpolitik der Abnehmer abfinden müsse. Wer das nicht wolle oder könne, müsse gleich aus dem Obstbau aussteigen. «Doch wenn ich sehe, dass beim Import nicht die gleichen Massstäbe angewendet werden wie bei einheimischen Kirschen, kommt mir einfach die Galle hoch», sagt er weiter.

Normen sind seit längerer Zeit bekannt

Bei Importkirschen würden dieselben Qualitätsanforderungen und Normen angewendet wie bei Schweizer Kirschen, sagt Coop-Mediensprecher Caspar Frey auf Nachfrage von 20 Minuten. Auch sagt er: «Unsere klaren und transparenten Normen sind seit längerer Zeit bekannt.»

Diese Regeln für rote und schwarze Kirschen würden hauptsächlich deren Reifegrad anhand der Farbskala und der Grösse festlegen, so Caspar. Auf die Frage, warum Coop die roten Kirschen aus Italien oder Spanien importiere und nicht solche aus der Schweiz abnehme, sagt der Sprecher: «Schweizer Produkte haben bei Coop klar Priorität. Früchte und Gemüse werden grundsätzlich nur importiert, wenn diese in der Schweiz nicht in ausreichender Quantität oder Qualität verfügbar sind.»

Vom «Zofinger Tagblatt» darauf angesprochen, warum der Entscheid gefällt wurde, keine roten Kirschen aus der Schweiz mehr abzunehmen, antwortete der Sprecher zudem: «Wir stellen grundsätzlich eine höhere Nachfrage nach schwarzen Kirschen fest. Zudem beobachten wir eine Tendenz hin zu grösseren Kirschen.»