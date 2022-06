Grossbrand Spreitenbach : Bauer muss wegen Kohleklumpen auf Feld 7 Tonnen Erdbeeren wegwerfen

In einem Industriegebiet in Spreitenbach wütete am Sonntag ein Grossbrand. Landwirte in der Umgebung machen sich nun Sorgen wegen Kohleklumpen auf den Feldern.