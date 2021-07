San Giuliano Milanese (I) - Bauer überfährt zwei Frauen beim Pestizid-Spritzen – «nichts gemerkt»

In der Nähe dieses Feldes in San Giuliano Milanese wurden am 3. Juli 2021 zwei Marokkanerinnen tot aufgefunden.

Am Samstagabend fanden italienische Polizisten zwei Frauen leblos in einem Maisfeld in San Giuliano Milanese, etwa drei Kilometer südöstlich von Mailand, auf. Schon am Tag zuvor ging beim italienischen Notruf eine Meldung ein. «Hilfe, ein Mähdrescher hat uns überfahren. Meine Freundin ist tot und ich bin verletzt», sagte eine Frau auf Arabisch. Dann brach die Verbindung ab.