Grosshöchstetten BE: Bauer verkauft 30 Tonnen Zwetschgen innert 24 Stunden

Noch am Freitag drohte der Obst- und Beerenbauer Reto Schürch, auf 30 Tonnen Zwetschgen sitzen zu bleiben. Denn die Früchte waren vier Millimeter zu klein und entsprachen deshalb nicht dem Mindeststandard für den Grossverkauf. Der Grosshöchstetter rief deshalb in einem Video von 20 Minuten dazu auf, die Zwetschgen gleich selber bei seinem Hof pflücken zu kommen.

«Sie brachten Körbe, Kisten und Gebinde mit, einige nahmen sogar ihre eigenen Leitern mit, um pflücken zu können», sagt Schürch. Am Freitag seien die ersten Interessentinnen und Interessenten bereits um halb sieben Uhr abends angereist. «Die letzten kamen gegen halb zehn – sie nahmen sogar Stirnlampen mit», sagt der Obstbauer. Am Samstag sei es dann bereits in den frühen Morgenstunden wieder losgegangen.

«Ich hätte nie gedacht, dass es so verrückt einschlägt»

Der Grosshöchstetter geht davon aus, dass bis am Samstagabend alles restlos ausverkauft sein wird. «Es ist eine Erleichterung, zu wissen, dass die Früchte jetzt nicht einfach an den Bäumen kaputtgehen. So ist die Frische der Frucht zu hundert Prozent gewährleistet», sagt Schürch. Er habe grosse Freude an dem regen Interesse.