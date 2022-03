S-chanf GR – Bauer wird von 430 Kilo schwerem Heuballen erschlagen

Am Freitagnachmittag ereignete sich in S-chanf GR ein tödlicher Unfall, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilt. Ein Landwirt war laut Kapo dabei, Heuballen nacheinander von einem Lastwagen zu entladen. Mit seinem Frontlader-Traktor hob er sie jeweils einzeln vom Fahrzeug. Als er bei der hintersten Reihe angekommen war, hob er gleichzeitig zwei an.