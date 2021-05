Angst vor Konsequenzen - Bauern fürchten wegen Einsatz für Agrar-Initiativen um ihre Familien

« Uns wurden mehrmals Fahnen für die Initiative heruntergerissen. Da fragt man sich schnell, was als N ächstes kommt. Stecken die Gegner als N ächstes unseren Heustock in Brand?» , sagt Bio-Bäuerin Deborah Meister.

Täglich melden sich Landwirtinnen und Landwirte

Auch Dominik Waser, Komiteemitglied der Pestizid-Initiative, berichtet von zahlreichen Briefen. «Ich bekomme viele Beleidigungen und Anfeindungen, was in den letzten zwei Wochen nochmals extrem zugenommen hat.» Dennoch wird Waser übernächste Woche in der Arena für eine Annahme der Pestizid-Initiative kämpfen. «Das Klima wird immer rauer, doch dies ist kein Freiticket für einen respektlosen Umgang. Wir wollen über Inhalte diskutieren und lassen uns nicht unterkriegen. Meine Generation hat das Recht auf eine gesunde und pestizidfreie Zukunft.»