Muttermilch-Entwöhnung - Bauern füttern ihre Ferkel mit Cola

In dieser Zeit sind die Ferkel anfällig für Infektionen.

Die Umstellung von Muttermilch auf festes Futter ist für Ferkel eine heikle Zeit: Das Risiko zu Erkranken ist in dieser Phase höher.

Doch der Antibiotika-Einsatz ist in der Öffentlichkeit sehr umstritten. So setzen einige Landwirte neben guten Haltungsbedingungen und fachlicher Expertise auf ein ungewöhnliches Alltagsmittel: Cola. Das Alternativprodukt wirke prophylaktisch, stärke die Abwehr der Ferkel und helfe so, Durchfall zu minimieren, schreibt der «Schweizer Bauer» .