Wegen Frost und Dauerregen – Bauern müssen wegen katastrophaler Ernte Nebenjobs annehmen

1 / 5 Die Obsternte fiel dieses Jahr katastrophal aus. 20min/Taddeo Cerletti Wegen des Frosts konnten sich viele Früchte gar nicht entwickeln. imago images/Pro Shots Die meisten Bäume trugen nur eine Handvoll Früchte. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Bei vielen Früchten gibt es heuer teils massive Ernteausfälle.

Dies, weil es im Frühling starken Frost gab.

Zudem liess der starke Regen im Sommer die Erdbeeren faulen.

Fabian Grunder baut in Zäziwil auf einer fünf Fussballfelder grossen Plantage Obst an. Trotz der weitläufigen Felder kann er dieses Jahr seine Harassen kaum füllen. An den meisten Bäumen gibt es nur eine Handvoll Birnen oder Äpfel. Im Vergleich zum Vorjahr konnte er gerade einmal fünf Prozent der durchschnittlichen Ernte einsammeln. Grunder konnte das Obst ohne Hilfskräfte einsammeln und beklagt einen Ernteausfall von 70 Prozent, wie er gegenüber der «Berner Zeitung» festhielt.

Berner traf es besonders hart

Grunder ist nicht der einzige Pechvogel in der Region, wie der Geschäftsführer beim Verband Schweizer Früchte, Ueli Steffen, bestätigt: «Im Bernbiet haben wir enormes Pech. Hier gibt’s insgesamt nicht einmal die Hälfte der normalen Erträge.» Schuld an der Misere ist der Frost im Frühling. Im ungewöhnlich warmen März bildeten sich bereits Knospen. Diese wurden aber durch den ungewöhnlich kalten April regelrecht eingefroren. Ein Grossteil der Früchte konnte so gar nicht wachsen.

Bei den Zwetschgen gab es die grössten Ernteausfälle. Landesweit waren es nur 40 Prozent der normalen Ernte. In der Region Bern sogar nur 30 Prozent. Um die Bodentemperatur zu erhöhen und die Ernte so noch irgendwie retten zu können, zündete Grunder Kerzen an. Doch um die Temperatur nur auf ein einziges Grad zu erwärmen, benötigte es auf einer Fläche von einem Hektar etwa 100 Kerzen. Die Rettungsmassnahme kostete ihn etwa 4000 Franken.

«Dieses Jahr werden wir die Reserven anzapfen müssen.»

Grunder muss dieses Jahr seine Reserven anzapfen. Doch nicht jeder Bauer kann auf solche zurückgreifen, wie Ueli Steffen sagt: «Es gibt Betriebsleiter, die nun Nebenjobs nachgehen müssen.»

Polizeischutz für Weintrauben Schweizer Winzer machen gegen den Weintraubenklau mobil. Im Kanton Wallis haben Frost im Frühjahr, Hagel im Sommer und eine Pilzkrankheit die Ernte in diesem Jahr erheblich dezimiert. Der Ausfall wird auf 30 Prozent geschätzt. Wie sich jetzt zeigt, bedienen sich verzweifelte Winzer offenbar in den Weinbergen bei der Konkurrenz, wie Winzer am Montag gegenüber SRF berichteten. Deshalb führen die Gemeinde Chamoson und andere inzwischen Polizeikontrollen in den Weinbergen durch. Nachts seien Wachen mit Wärmebildkameras unterwegs, erzählte der Bürgermeister von Chamoson, Claude Crittin. In der Region seien in der vergangenen Woche mehrere hundert Kilogramm Trauben gestohlen worden, berichtete er. Einige Winzer überlegten bereits, Überwachungskameras in ihren Weinbergen zu installieren. (dpa)

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg und Solothurn blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!